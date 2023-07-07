رئيس وزراء اليونان يحذر القوميين واليمينيين من عرقلة عمل حكومته‎

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي بدأ ولاية ثانية مدتها 4 سنوات، النواب القوميين واليمينيين المتطرفين، اليوم الخميس من أي محاولة لمنع الحكومة من العمل.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب حول سياسته العامة "إذا كان البعض في هذه القاعة غير مستعدين للمساهمة في الجهد الوطني، فإني أطلب منهم على الأقل عدم إعاقته"، مضيفا "علينا جميعا احترام قواعد البرلمان".

وشدد على "أننا خصوم ولسنا أعداء"، معتبرًا أن "وقت المتطرفين والابتذال أصبح من الماضي".

وكان ميتسوتاكيس أبدى نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، أسفه لدخول أحزاب قومية صغيرة ويمينية متطرفة إلى البرلمان، منتقدًا "النشاز السياسي"، الذي قد يحصل نتيجة ذلك.