مسؤول تركي: نتائج الانتخابات غير النهائية ستعلن مساء يوم الاقتراع
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، إن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المُقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، ستُعلَن مساء اليوم نفسه.
ونقل موقع "TRT بالعربي"، عن ينار قوله: "سنعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد"، مؤكدًا أن الهيئة أكملت استعداداتها للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، و"اتخذت كل تدابير للحفاظ على سلامة سير عملية الاقتراع".
وأشار إلى أن "الانتخابات المرتقبة تشكل منعطفا مهما في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق"، موضحا أن الهيئة أكملت توزيع البطاقات الانتخابية على مراكز الانتخابات.
وفي ما يتعلق بمراكز الاقتراع في منطقة الزلازل، ذكر ينار أن الهيئة اتخذت تدابيرها المتعلقة بإقامة صناديق الاقتراع داخل كرافانات (منازل مسبقة الصنع) أُنشئت في حدائق المدارس المتضررة جراء الزلازل.
وأضاف ينار أن الهيئة ستتيح التصويت للناخبين الذين غادروا منطقة الزلازل وذلك في المدن التي يقيمون فيها حالياً.
وتشهد تركيا الأحد انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة.
كما يخوض الانتخابات الرئاسية سنان أوغان مرشحا عن تحالف "الأجداد".