مسؤول تركي: نتائج الانتخابات غير النهائية ستعلن مساء يوم الاقتراع

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، إن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المُقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، ستُعلَن مساء اليوم نفسه.

ونقل موقع "TRT بالعربي"، عن ينار قوله: "سنعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد"، مؤكدًا أن الهيئة أكملت استعداداتها للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، و"اتخذت كل تدابير للحفاظ على سلامة سير عملية الاقتراع".

وأشار إلى أن "الانتخابات المرتقبة تشكل منعطفا مهما في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق"، موضحا أن الهيئة أكملت توزيع البطاقات الانتخابية على مراكز الانتخابات.