بدء عمليات تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل
أكد مصدر أمني إسرائيلي، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية للدولة العبرية تسلّمت 13 رهينة من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية"، بعدما تمّ الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أسابيع من الحرب.
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، الجمعة، الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.
في غضون ذلك، أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، أن فرقه بدأت تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام ترمي إلى تسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين.
وقال فابريتسيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الألم العميق الذي يشعر به أفراد الأسر المنفصلين عن أحبائهم لا يوصف. نشعر بالارتياح لأن البعض سيجتمعون بعد معاناة طويلة".
وأفرجت حركة حماس عن رهائن إسرائيليين، اليوم الجمعة، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين الجانبين بوساطة دولية، فيما جرى بموجب الاتفاق وقف العمليات القتالية العنيفة التي استمرت طيلة الأيام الماضية.