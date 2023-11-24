بدء عمليات تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

أكد مصدر أمني إسرائيلي، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية للدولة العبرية تسلّمت 13 رهينة من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية"، بعدما تمّ الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أسابيع من الحرب.