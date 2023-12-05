بعد هجوم باريس.. دعوة لمراقبة المضطربين نفسيا بعد إطلاق سراحهم
أدى الهجوم الأخير بالقرب من برج إيفل في باريس، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، إلى إحياء الخطاب السياسي بشأن متابعة ما بعد الإفراج عن المتطرفين الذين يعانون اضطرابات نفسية، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وحسب الصحيفة، اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بوجود "فشل نفسي" في مراقبة منفذ الهجوم أرماند رجببور مياندواب، الذي كان له تاريخ من الهشاشة النفسية.
وتوقف المعتدي، وهو سجين سابق يعتبر هشًا نفسيًا، عن علاجه في مارس/آذار 2022، ورغم أنه لم يتم تشخيصه على أنه مصاب بالذهان، فقد تعرض لنوبة وهمٍ واحدة على الأقل أثناء احتجازه، واعترف بسماع أصوات والتعبير عن نوايا عنيفة.
ورغم أمر العلاج كجزء من العقوبة مع وقف التنفيذ، والذي يتطلب منه استشارة طبيب نفسي لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه، توقف المعتدي، ولم يشر التقرير الطبي اللاحق بعد انتهاء عقوبته إلى وجود خطر نفسي، ما يؤدي إلى إنهاء مراقبة الدواء.
وأثار الهجوم تساؤلات بشأن مدى فعالية مراقبة المتطرفين الذين يعانون من اضطرابات نفسية بعد إطلاق سراحهم من السجن، وفي حين أن سلوكه لم يشكل في البداية تهديدًا مباشرًا للنظام العام، إلا أن والدته أثارت مخاوف بشأن عزلته وانتكاسته المحتملة في أكتوبر 2023.
ولم يتم استيفاء خيارات العلاج القسري في ذلك الوقت، التي تحددها معايير محددة، إذ رفضت الأم "الرعاية النفسية المقترحة بقرار من ممثل الدولة"، معللة ذلك بمخاوف بشأن سلامة ابنها. وفي وقت لاحق، هاجم رجببور مياندواب سائحًا بالقرب من برج إيفل.
واستجابة للتحديات التي تفرضها الهشاشة النفسية للمتطرفين، اقترح الوزير دارمانين نهجاً جديداً لتعزيز الرقابة يتضمن السماح للمحافظ بإصدار "أمر إداري" لرعاية شخص متطرف، ومن شأن هذا الإجراء، الذي كان يقتصر في السابق على القضاة، أن يمكّن السلطات من إجبار الأفراد على طلب الرعاية الطبية، مع الحفاظ على مراقبتهم بعد انتهاء إجراءات التقييد القانونية، إلا أن هذا الحل واجه شكوكًا بين الأطباء النفسيين.
ويرى البعض أن التدابير القائمة صارمة بالفعل، وأن إدخال طبقات إدارية إضافية قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع، في ما تساءل النقاد كيف يمكن أن تكون لدى المحافظ معرفة أفضل بعلم أمراض الفرد مقارنة بالقضاة الذين يعانون بالفعل من هذا الجانب.
وختمت الصحيفة بالدعوة إلى "ضرورة الانتباه إلى التحدي المعقد المتمثل في مراقبة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية بعد إطلاق سراحهم، لا سيما أولئك الذين لديهم تاريخ من التطرف، إذ لا يزال اقتراح الأوامر الإدارية للرعاية قيد التدقيق، مع مخاوف بشأن مدى تطبيقها العملي وفعاليتها في معالجة القضايا الدقيقة المحيطة بالصحة العقلية للأفراد المتطرفين.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية