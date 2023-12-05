بعد هجوم باريس.. دعوة لمراقبة المضطربين نفسيا بعد إطلاق سراحهم

أدى الهجوم الأخير بالقرب من برج إيفل في باريس، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، إلى إحياء الخطاب السياسي بشأن متابعة ما بعد الإفراج عن المتطرفين الذين يعانون اضطرابات نفسية، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وحسب الصحيفة، اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بوجود "فشل نفسي" في مراقبة منفذ الهجوم أرماند رجببور مياندواب، الذي كان له تاريخ من الهشاشة النفسية.

وتوقف المعتدي، وهو سجين سابق يعتبر هشًا نفسيًا، عن علاجه في مارس/آذار 2022، ورغم أنه لم يتم تشخيصه على أنه مصاب بالذهان، فقد تعرض لنوبة وهمٍ واحدة على الأقل أثناء احتجازه، واعترف بسماع أصوات والتعبير عن نوايا عنيفة.

ورغم أمر العلاج كجزء من العقوبة مع وقف التنفيذ، والذي يتطلب منه استشارة طبيب نفسي لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه، توقف المعتدي، ولم يشر التقرير الطبي اللاحق بعد انتهاء عقوبته إلى وجود خطر نفسي، ما يؤدي إلى إنهاء مراقبة الدواء.

وأثار الهجوم تساؤلات بشأن مدى فعالية مراقبة المتطرفين الذين يعانون من اضطرابات نفسية بعد إطلاق سراحهم من السجن، وفي حين أن سلوكه لم يشكل في البداية تهديدًا مباشرًا للنظام العام، إلا أن والدته أثارت مخاوف بشأن عزلته وانتكاسته المحتملة في أكتوبر 2023.