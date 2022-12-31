زيلينسكي يرفض طلبا إسرائيليا للتصويت ضد قرار أممي يدعم الفلسطينيين

وفي التفاصيل، قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصل، أمس الجمعة، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطلب منه التصويت ضد القرار، لكنه لم يستجب للطلب، ولم يصوت السفير الأوكراني في الأمم المتحدة ضد القرار".

وزعمت مصادر أوكرانية أن هذا الامتناع بالتصويت ضد القرار جاء رداً على رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية دفاعية، وفق ما أورده موقع "والا" العبري، الذي أكد أنه في إسرائيل ردوا بغضب شديد واستدعوا سفير أوكرانيا للتحقيق، بعد الامتناع عن التصويت ضد القرار.