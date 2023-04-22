تفاصيل مشاركة نجل بيسكوف مع فاغنر في القتال بأوكرانيا

أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، أن نجل ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" شارك في الحرب الأوكرانية ضمن وحدات فاغنر المدفعية.

وكشف بريغوجين تفاصيل مشاركة نيكولاي بيسكوف مع فاغنر في القتال بشرق أوكرانيا، وقال إن "بيسكوف تواصل معه الصيف الماضي لأن نجله أراد المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".

وأضاف بريغوجين أنه "استدعى نجل بيسكوف وغير له الاسم الأول والكنية"، مؤكدا أنه "الوحيد فقط بالإضافة لرئيس قسم شؤون موظفي فاغنر، يعرفون بهذا الأمر".

وأشار زعيم فاغنر عبر قناته في التليغرام أن نجل بيسكوف كان مسجلا في المجموعة التي تقاتل في أوكرانيا بوثائق مزورة.