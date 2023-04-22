تفاصيل مشاركة نجل بيسكوف مع فاغنر في القتال بأوكرانيا
أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، أن نجل ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" شارك في الحرب الأوكرانية ضمن وحدات فاغنر المدفعية.
وكشف بريغوجين تفاصيل مشاركة نيكولاي بيسكوف مع فاغنر في القتال بشرق أوكرانيا، وقال إن "بيسكوف تواصل معه الصيف الماضي لأن نجله أراد المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".
وأضاف بريغوجين أنه "استدعى نجل بيسكوف وغير له الاسم الأول والكنية"، مؤكدا أنه "الوحيد فقط بالإضافة لرئيس قسم شؤون موظفي فاغنر، يعرفون بهذا الأمر".
وأشار زعيم فاغنر عبر قناته في التليغرام أن نجل بيسكوف كان مسجلا في المجموعة التي تقاتل في أوكرانيا بوثائق مزورة.
وبحسب بريغوجين، فقد خضع نجل بيسكوف للتدريب لمدة ثلاثة أسابيع في وحدات الهجوم التابعة لفاغنر، وأضاف: "بعد ذلك، عندما غادر إلى لوغانسك، كان من الضروري توسيع كتيبة المدفعية، وتم تعيينه كعضو في طاقم يدعى الإعصار".
وأثناء القتال مع فاغنر، "أظهر نجل بيسكوف الشجاعة والبطولة، تمامًا مثل أي شخص آخر"، حسب كلام بريغوجين.
وبعد ستة أشهر من القتال، وفقًا لرئيس فاغنر، ذهب نجل بيسكوف في إجازة.
يذكر أنه في بداية الحرب الأوكرانية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لاتصال مدون روسي يدعى دميتري نيزوفستيف بنجل ديمتري بيسكوف، مدعيا أنه من الجيش الروسي ومكلفا بالاتصال بعناصر الاحتياط الذين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزء منهم.
وقال نيزوفستيف في الفيديو لنجل بيسكوف: "أُرسل إليكَ طلب استدعاء اليوم"، ليرد عليه نيكولاي بيسكوف: "بالطبع لن آتي غدًا عند العاشرة صباحًا.. إذا كنتم تعرفون أنني السيّد بيسكوف، يجب أن تفهموا أنه ليس صحيحا أن أكون هناك.. سأحل المسألة على مستوى آخر".