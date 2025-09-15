زيلينسكي يعلن تقدم قوات أوكرانيا في سومي وتكبيد روسيا خسائر فادحة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية حققت تقدماً في منطقة "سومي" على الحدودية الشمالية، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها.

ونقل زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، عن قائد الجيش الأوكراني قوله إن القوات الروسية "تكبدت خسائر فادحة" في منطقتي "دونيتسك" و"خاركيف" على طول خط الجبهة الممتد على مسافة 1000 كيلومتر.

وقال: "أود اليوم أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع محاربينا الذين يُلحقون خسائر فادحة بروسيا. خسائر في الجبهة، وخسائر على طول الحدود، وخسائر على أراضي روسيا بفضل ضرباتنا بعيدة المدى".

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أسبوع من التصريحات الروسية التي أطلقتها موسكو للتأكيد على تحقيقها مكاسب ميدانية واسعة خلال القتال في منطقة "دنيبروبيتروفسك".

وتتقدم القوات الروسية ببطء في أنحاء شرق أوكرانيا، مع إعلانات شبه يومية عن القرى التي تم الاستيلاء عليها، بحسب "رويترز".

وضمت موسكو 4 مناطق سيطرت عليها جزئياً وهي "دونيتسك" و"لوهانسك" و"زابوريجيا" و"خيرسون"، ولكن ليس "دنيبروبيتروفسك" حيث قالت إنها سيطرت حتى الآن على سلسلة من القرى على طول حدودها الإدارية.

وقال زيلينسكي نقلاً عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي: "هناك نتائج جيدة في المناطق الحدودية في منطقة سومي. تواصل وحداتنا التقدم في اتجاه حدود الدولة الأوكرانية".

ومنذ طرد القوات الأوكرانية من منطقة "كورسك" الروسية، في وقت سابق من هذا العام، حاولت القوات الروسية إقامة ما يسميه "الكرملين" منطقة عازلة في منطقة سومي. وتقصف روسيا بانتظام المدن الكبيرة، بما في ذلك مدينة "سومي".

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تكبدت خسائر ملحوظة بالقرب من "كوبيانسك"، وهي منطقة في شمال شرق منطقة "خاركيف" تتعرض لضغط روسي مستمر منذ أشهر.

وأضاف: "نواصل العمل في اتجاه دوبروبيليا"، في إشارة إلى بلدة قريبة من "بوكروفسك"، إحدى النقاط المحورية في الحملة الروسية المستمرة منذ فترة طويلة في منطقة "دونيتسك"، مؤكداً أن "من المهم أن يتصدى رجالنا للهجمات الروسية".

وفي الغرب، قال أوليكساندر بروكودين حاكم منطقة "خيرسون" على تطبيق "تليغرام" إن شخصين لقيا حتفهما في قصف وهجمات بطائرات مسيرة في أجزاء مختلفة من المنطقة.