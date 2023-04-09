سفن صينية وتايوانية وجها لوجه بمضيق تايوان
نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مصدر أن نحو 20 سفينة عسكرية، منها نحو عشر سفن صينية وعشر تايوانية، تتواجد وجها لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان.
وأفاد المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الصين أجرت محاكاة لشن هجمات على أهداف عسكرية أجنبية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايوان اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن دوريات الاستعداد للقتال وتدريباته حول تايوان ستستمر.
وأضاف: "بموجب الأمر الموحد الصادر عن مركز قيادة مسرح العمليات المشتركة، نفذت عدة أنواع من الوحدات محاكاة لضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسة في جزيرة تايوان والمناطق البحرية المحيطة، وستظل في وضعية الهجوم حول الجزيرة".
وقال مصدر أمني تايواني لرويترز، إن التدريبات الصينية حول قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين تضمنت محاكاة لهجمات على مجموعات حاملات طائرات بالإضافة إلى تدريبات على التصدي للغواصات.