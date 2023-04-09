سفن صينية وتايوانية وجها لوجه بمضيق تايوان

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مصدر أن نحو 20 سفينة عسكرية، منها نحو عشر سفن صينية وعشر تايوانية، تتواجد وجها لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان.

وأفاد المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الصين أجرت محاكاة لشن هجمات على أهداف عسكرية أجنبية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايوان اليوم الأحد.