هجوم حاد على اليمين الفرنسي لاتهامه بموالاة روسيا

تعرض تيار اليمين المتطرف في فرنسا لهجوم حاد، بعد اتهامه بموالاة روسيا ووصفه بـ "قوات بوتين" في فرنسا.

جاء ذلك بعد أن شنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إثر تصريحاته "المثيرة للجدل" بشأن عدم استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ويُتهم حزب التجمع الوطني (الفرنسي اليميني) بأن له صلات بروسيا، لكنه ينفي ذلك، ويحتفظ بمواقفه بشأن أوكرانيا.

في هذا السياق، انتقد عمدة مدينة بيزييه، روبرت مينارد، مواقف لوبن، وقال، في تصريحات لمحطة "بي.أف.أم" التلفزيونية الفرنسية، إن أحد "مخاوفه" بشأن انتخاب لوبن يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأوضح: "أجد فيها إيجابيات فيما قالته بشأن الهجرة أو المشاكل الأمنية، لكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يعود حزب التجمع الوطني إلى طبيعته، ومن الطبيعي أن يكون مؤيدًا لروسيا".

وأكد مرة أخرى: "هل تعتقدون أنه لو كانت مارين لوبن رئيسة للدولة عندما غزت روسيا أوكرانيا، أنها كانت ستختار أوكرانيا؟ لست متأكدا".

وانتقد مينارد "هذا اليمين من اليمين، وهذا اليسار من اليسار الموالي لروسيا"، في إشارة إلى حزبي "التجمع الوطني" و"فرنسا المتمردة".

وتابع القول: "لقد سئمنا من هؤلاء المسالمين. تاريخياً، هم مستسلمون. في أعماقهم، لديهم نوع من الحنين إلى النظام الروسي الاستبدادي، إنه يقلقني أن أتخيل أن الأشخاص الذين يقولون ذلك يمكن أن يكونوا في السلطة".

وأعربت مارين لوبن، صباح الثلاثاء، بقوة، عن معارضتها تصريحات الرئيس ماكرون بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقالت في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي): "لا أعرف ما إذا كان الجميع يدرك خطورة مثل هذا التصريح. إن إيمانويل ماكرون يلعب دور أمير الحرب، لكنه يتحدث عن حياة أطفالنا بمثل هذا الإهمال".

وشارك في هذا الموقف زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون، الذي رأى أن الحرب ضد روسيا "ستكون جنونا".

ويُظهر تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نشر نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، "استغلال" حزب مارين لوبان مصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموسكو.

وقالت محطة "بي.أف.أم" الفرنسية إن إنكار اليمين المتطرف لا يغير شيئا في المواقف السياسية لحزب الجبهة الوطنية، بعد اتهامه، في تحقيق واشنطن بوست، بالمساهمة بنشاط في العمل الروسي لزعزعة استقرار القوى الأوروبية، وإضعاف الدعم لأوكرانيا.