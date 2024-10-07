"كل شيء على الطاولة".. غالانت يعلق على احتمالية استهداف النووي الإيراني

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل ستتخذ قرارا "مستقلا" بشأن الضربة التي ستوجهها لإيران، وأن "كل شيء على الطاولة"، في معرض رده حول معارضة واشنطن لضرب المنشآت النووية.

وبينما عارضت الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال غالانت إن إسرائيل لم تستبعد أيًا من خياراتها.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إلى أن إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة استعدادًا للرد على إيران، مضيفا "لكننا سنتخذ قراراتنا المستقلة حول كيفية الرد".

وقال غالانت، الذي سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، للتنسيق بشأن التهديدات من إيران ووكلائها: "كل شيء على الطاولة".

وأضاف غالانت: "لدى إسرائيل قدرات لضرب أهداف قريبة وبعيدة - لقد أثبتنا ذلك. سنرد على الهجوم الإيراني بشكل مناسب. لن نقف مكتوفي الأيدي".

وأشاد غالانت أيضًا بنجاح الحملة الإسرائيلية ضد ميليشيا "حزب الله" حتى الآن، قائلاً إن إسرائيل "فككت جزءًا كبيرًا من قدراتها"، وأن حزب الله يواجه الآن "نقصًا في القيادة والسيطرة".

قدرات "حزب الله"

وأكد أن العملية البرية في جنوب لبنان لا زالت محدودة باستهداف مواقع ميليشيا "حزب الله" الأقرب إلى الحدود، حتى مع توسع العملية البرية في الأيام الأخيرة.

وقال غالانت: "تهدف العملية البرية الحالية إلى التأكد من أن منطقة الحدود خالية من قدرات حزب الله الهجومية".

وزعم غالانت أن الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله "أحدثت صدعًا يفتح الباب الآن للتغيير ليس فقط في لبنان، بل في الشرق الأوسط بأكمله".

سيناريو غزة وبيروت

وتوعد غالانت، أمس الأحد، إيران بسيناريو مشابه لما يحدث في غزة وبيروت، في إشارة إلى القصف المستمر والعنيف الذي خلف دماراً هائلاً وأعداداً ضخمة من الضحايا.

وأكد غالانت، في تصريح له خلال زيارة قام بها إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، التي استهدفتها إيران مؤخراً، أن "من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت".

واعتبر غالانت أن "هذه رسالة واضحة جداً، وأن القوات الجوية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن"، متابعاً: "نحن أقوياء في الدفاع والهجوم وسنعبّر عن ذلك بالطريقة التي نختارها، في الوقت الذي نختاره، في المكان الذي نختاره".