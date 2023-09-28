أوكرانيا تعلن التصدي لهجمات روسية على الجبهة الشرقية

قال مسؤولون بالجيش الأوكراني، إن قواته صدت هجمات قوية يوم الأربعاء، شنتها القوات الروسية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية، فيما أشار محللون إلى أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا أيضًا على الجبهة الجنوبية.

بدأ الجيش الأوكراني هجومه المضاد في يونيو/ حزيران، بهدف استعادة الأراضي في الشرق، وأعلن في الأسبوعين الماضيين السيطرة على قريتين هامتين هما أندرييفكا وكليشيفكا بالقرب من مدينة باخموت المدمرة.

وتحاول قواتها أيضًا التقدم جنوبًا نحو بحر آزوف لقطع الجسر البري الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق.

وقال إيليا يفلاش المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية للتلفزيون المحلي "نواصل صد هجمات العدو المكثفة بالقرب من كليشيفكا وأندرييفكا".

وأضاف "العدو لا يزال يقتحم هذه المواقع على أمل استعادة المواقع التي فقدها، لكنه لم ينجح".

وقال يفلاش، إن آخر 24 ساعة شهدت 544 حادث قصف روسي في المنطقة، منها سبعة اشتباكات قتالية وأربع هجمات جوية.