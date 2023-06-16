روسيا تعتزم فتح قسم قنصلي لها في القدس بعد "اتفاق عقاري" مع إسرائيل
أبرمت إسرائيل وروسيا، اليوم الجمعة، اتفاقا ينهي نزاعًا عقاريًا، تفتح بموجبه موسكو قسمًا قنصليًا في مدينة القدس الغربية، فيما وصفت الخارجية الإسرائيلية الاتفاق بأنه "نجاح سياسي".
وقالت سفارة موسكو في تل أبيب في بيان إن "اتفاقية التسوية" جاءت بعد سنوات عديدة من المفاوضات، وتتعلق بـ"توضيح حدود ومساحة قطعة أرض روسية في القدس الغربية"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وسيتم استخدام الأرض المذكورة المتفق عليها، لبناء مجمع من المباني والمنشآت المستخدمة لتلبية احتياجات المكتب الفرعي للقسم القنصلي في السفارة الروسية في إسرائيل.
وذكرت السفارة في بيانها، أن قطعة الأرض تقع عند تقاطع شارعي "الملك جورج الخامس ومعلوت في القدس"، وقالت إن الجانب الروسي كان قد حصل على قطعة الأرض هذه في العام 1885".
وأوضحت أن ملكية روسيا لهذه الأرض مثبتة "تحت رقم 50 في سجل العقارات الروسية في فلسطين وسورية، بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 1895، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وختمت بالتأكيد على أن "توقيع الاتفاقية المذكورة وبروتوكولها أتاح الوصول إلى المحطة النهائية في العملية طويلة الأمد وكان حلًا مقبولًا للطرفين".
وجاء في بيان السفارة أن هذه الاتفاقية "تخدم بشكل كامل مصالح تعزيز العلاقات الودية المتعددة الأوجه بين روسيا وإسرائيل وتتماشى مع مسار بلدنا غير المتغير نحو تسوية عادلة في الشرق الأوسط".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن هذا الاتفاق يتماشى مع جهودها "في زيادة عدد البعثات الدبلوماسية في القدس عاصمة إسرائيل".
وفيما تعتبر إسرائيل، مدينة القدس عاصمتها الأبدية وغير قابلة للتقسيم إلى شرقية أو غربية، يصر الفلسطينيون على أن الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.