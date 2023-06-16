روسيا تعتزم فتح قسم قنصلي لها في القدس بعد "اتفاق عقاري" مع إسرائيل

أبرمت إسرائيل وروسيا، اليوم الجمعة، اتفاقا ينهي نزاعًا عقاريًا، تفتح بموجبه موسكو قسمًا قنصليًا في مدينة القدس الغربية، فيما وصفت الخارجية الإسرائيلية الاتفاق بأنه "نجاح سياسي".

وقالت سفارة موسكو في تل أبيب في بيان إن "اتفاقية التسوية" جاءت بعد سنوات عديدة من المفاوضات، وتتعلق بـ"توضيح حدود ومساحة قطعة أرض روسية في القدس الغربية"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وسيتم استخدام الأرض المذكورة المتفق عليها، لبناء مجمع من المباني والمنشآت المستخدمة لتلبية احتياجات المكتب الفرعي للقسم القنصلي في السفارة الروسية في إسرائيل.