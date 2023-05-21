ماكرون: قمة مجموعة السبع فرصة لإقناع الهند والبرازيل بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبع في اليابان تعد فرصة لإقناع الدول الناشئة الكبيرة مثل الهند والبرازيل بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وأكد ماكرون على ضرورة تجنب الانقسامات بين مجموعة السبع وتلك الدول مشيرا إلى أن القمة في هيروشيما هي قمة للوحدة لا سيما بالنسبة لأوكرانيا. وقال إنها تهدف إلى بناء إطار لسلام يستند إلى القانون الدولي ويجب أن يكون سلاما دائما وليس على أساس وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجميد الصراع.

ووصف الرئيس الفرنسي مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية بالسعودية بأنها نقطة تحول حقيقية.

جاءت تصريحات ماكرون للصحفيين بعد يوم من وصفه زيارة زيلينسكي لليابان لحضور قمة مجموعة السبع بأنها "تغير في قواعد اللعبة" وذلك بعد اجتماع الزعيمين لإجراء محادثات على هامش القمة أمس السبت.