هل تغير إيران سياستها بعد وفاة إبراهيم رئيسي؟

طوت إيران مرحلة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي المنتمي إلى التيار الأصولي المتشدد، بعد تحطم طائرته المروحية، الأحد، شمال غرب إيران، لتبدأ مرحلة جديدة تتضح ملامحها في من يتولى منصب رئاسة الجمهورية.

وحددت السلطات الإيرانية 28 يونيو/حزيران المُقبل موعداً للانتخابات الرئاسية، بعد موافقة "مجلس صيانة الدستور" على الموعد.

ويتفق الخبراء، إلى حد كبير، على أن وفاة رئيسي لن تُحدث تغييرًا كبيرًا في اتجاه السياسة الخارجية الإيرانية ودور البلاد في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من الأزمات.