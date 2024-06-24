إصلاحي إيراني: ترشيح المتشدد زاكاني للانتخابات "خطأ فادح"

طالب السياسي الإيراني عباس عبدي مجلس صيانة الدستور في بلاده، بسحب صلاحية ترشيح المتشدد علي رضا زاكاني، معتبرًا أن تأييد أهليته من قبل هذا المجلس "خطأ واضح"، وذلك بعد هجوم زاكاني المثير للجدل، على المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وكتب عبدي في تدوينة له عبر منصة "إكس": "أينما نمنع الخسارة، فهو الربح. تأييد صلاحية زاكاني كان خطأً واضحًا".

وأضاف مخاطبًا المجلس: "عملكم هذا (سحب الصلاحية) سيضفي مصداقية عالية على مجلس صيانة الدستور ويرفع مستوى الانتخابات عدة خطوات".