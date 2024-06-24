إصلاحي إيراني: ترشيح المتشدد زاكاني للانتخابات "خطأ فادح"
طالب السياسي الإيراني عباس عبدي مجلس صيانة الدستور في بلاده، بسحب صلاحية ترشيح المتشدد علي رضا زاكاني، معتبرًا أن تأييد أهليته من قبل هذا المجلس "خطأ واضح"، وذلك بعد هجوم زاكاني المثير للجدل، على المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.
وكتب عبدي في تدوينة له عبر منصة "إكس": "أينما نمنع الخسارة، فهو الربح. تأييد صلاحية زاكاني كان خطأً واضحًا".
وأضاف مخاطبًا المجلس: "عملكم هذا (سحب الصلاحية) سيضفي مصداقية عالية على مجلس صيانة الدستور ويرفع مستوى الانتخابات عدة خطوات".
وكان مجلس صيانة الدستور (هيئة تشرف على الانتخابات) وهو الجهة الوحيدة التي تؤيد وتسحب أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، صادق على أهلية 6 مرشحين من بين 80 مرشحًا.
وصادق المجلس المكون من 12 شخصًا، والذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، على "سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان".
وكان المرشح المتشدد علي رضا زاكاني قد صعّد هجومه ضد المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان بطريقة اعتبرتها وسائل الإعلام "خارج نطاق المنافسة الانتخابية".