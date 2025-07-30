ترامب متفائل باتفاق تجاري "عادل جدا" مع الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري المتصاعد مع الصين.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء: "الأمور تسير على ما يرام مع الصين... أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل جدا مع الصين".

وخلال اليومين الماضيين، فشلت واشنطن وبكين في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد محتمل لتجميد الرسوم الجمركية خلال محادثاتهما التجارية في ستوكهولم.

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وتركت الدولتان مسألة ما إذا كان سيتم تمديد التجميد مرة أخرى بعد انتهائه في 12 أغسطس/آب، دون حسم.

ومنذ أبريل/نيسان، رفعت الولايات المتحدة تدريجيا الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 145%. وردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة وصلت إلى 125%، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي مايو/أيار، اتفقت الدولتان في جنيف على تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما.