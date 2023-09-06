باريس تؤكد عقد محادثات بين مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر

كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، يوم الأربعاء، أن مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر يجرون محادثات من أجل تنسيق العمليات على الأرض.

وأعلن "فيران" مجددًا، خلال مؤتمر صحفي دوري أسبوعي، تمسّك فرنسا بموقفها حيال الرئيس المنتخب محمد بازوم، المحتجز حاليًّا بعد انقلاب، إذ تعتبره باريس الزعيمَ الشرعيَّ للبلاد.