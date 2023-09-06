باريس تؤكد عقد محادثات بين مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر
كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، يوم الأربعاء، أن مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر يجرون محادثات من أجل تنسيق العمليات على الأرض.
وأعلن "فيران" مجددًا، خلال مؤتمر صحفي دوري أسبوعي، تمسّك فرنسا بموقفها حيال الرئيس المنتخب محمد بازوم، المحتجز حاليًّا بعد انقلاب، إذ تعتبره باريس الزعيمَ الشرعيَّ للبلاد.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية مؤخرًا عن وجود محادثات يجريها مسؤولون من الجيش الفرنسي مع بعض المسؤولين في جيش النيجر لسحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي شهدته في يوليو/تموز الماضي.
وقالت الصحيفة إنه "لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم حتى هذه اللحظة، وإنَّ المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب بل مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة".