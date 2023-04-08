تقرير: لهذه الأسباب استهدفت إسرائيل "حماس" وتجنبت "حزب الله"

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، في تقرير له، اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اتخذت قراراً داخلياً بعدم استهداف تنظيم "حزب الله" اللبناني، لكبح أي تصعيد متوقع.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن إسرائيل، وبعد إطلاق الصواريخ الأخيرة نحوها، ركزت ضرباتها الليلية في غزة ولبنان، على أهداف لحركة "حماس" في محاولة لتجنب صراع أوسع مع "حزب الله".

وبحسب المسؤوليْن، فإنه "عند مناقشة ردهم على وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان يوم الخميس، خلص الوزراء إلى أن إسرائيل ليس لديها أي مصلحة في الانجرار إلى حرب في لبنان من شأنها المخاطرة بالتحول إلى صراع إقليمي".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي: "في المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس، قدم الجيش الإسرائيلي والموساد تقييمات مختلفة حول ما سيكون رد حزب الله على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان".

وقال رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إن "حزب الله" سيرد على الأرجح على أي غارة جوية إسرائيلية، وبالتالي يجب على إسرائيل أن تضرب المنظمة بالإضافة إلى أهداف حماس واللبنانيين، وفقًا للمسؤول الدفاعي.

واستدرك المسؤول قائلاً: "لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي، قال إن المصلحة الإسرائيلية هي إبقاء "حزب الله" خارج المعادلة، وللقيام بذلك، يجب أن يظل رد إسرائيل مركزًا على "حماس".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "موقف هاليفي ساد في نهاية المطاف باعتباره التوصية التي سيتم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء الأمني".