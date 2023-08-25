روسيا تحذّر مولدوفا من مغبة دعم كييف وتحولها لشريك في الصراع‎

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تحذّر تشيسيناو من التورط بشكل أكبر في دعم كييف، الأمر الذي قد يحوّل مولدوفا إلى شريك لما اعتبرته "جرائم السلطات الأوكرانية".

ونقلت وكالة ريا نوفستي، اليوم الجمعة، عن زاخاروفا، قولها: "أود أن أُحذِّر المسؤول في تشيسيناو من التورط بشكل أعمق في عملية دعم أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرّض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا في الواقع إلى شريك في جرائم الحرب الأوكرانية".

وشددت على أن "الغرب رغم الوضع المحايد لمولدوفا، يواصل جرها إلى الصراع الأوكراني".