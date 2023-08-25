روسيا تحذّر مولدوفا من مغبة دعم كييف وتحولها لشريك في الصراع
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تحذّر تشيسيناو من التورط بشكل أكبر في دعم كييف، الأمر الذي قد يحوّل مولدوفا إلى شريك لما اعتبرته "جرائم السلطات الأوكرانية".
ونقلت وكالة ريا نوفستي، اليوم الجمعة، عن زاخاروفا، قولها: "أود أن أُحذِّر المسؤول في تشيسيناو من التورط بشكل أعمق في عملية دعم أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرّض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا في الواقع إلى شريك في جرائم الحرب الأوكرانية".
وشددت على أن "الغرب رغم الوضع المحايد لمولدوفا، يواصل جرها إلى الصراع الأوكراني".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية أن "روسيا تراقب تحوّل مولدوفا إلى ملحق لوجستي لكييف مباشرة بعد بدء العملية العسكرية، حيث شرعت تشيسيناو في توريد سلع مختلفة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الوقود، ومواد التشحيم، والأدوية، والمواد الغذائية".
وأشارت إلى أن "المعلومات المتعلقة بمسألة تسليم المعدات العسكرية عبر أراضي مولدوفا إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تثير القلق".