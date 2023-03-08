لتعزيز قدرات "الناتو".. بريطانيا تفتح قاعدة عسكرية لها في النرويج

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، فتح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في القطب الشمالي، وسط مخاوف متنامية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت البحرية الملكية البريطانية في بيان إن الموقع النرويجي الجديد، والمسمى "كامب فايكنغ"، سيكون بمثابة مركز لقواتها.