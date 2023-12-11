"لوموند": شولتس غير قادر على إدارة الانقسامات الداخلية

نجح المستشار الألماني أولاف شولتس في طمأنة قاعدته الشعبية خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما أتاح له هامشا من الوقت لتجاوز الضغوط المسلطة عليه بسبب سياساته التي أثارت انقسامات داخل الحزب وأدّت إلى تراجع شعبيته بشكل كبير، وفق ما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، اختتم الحزب مؤتمره بمشاركة 600 من أعضائه، على مشاهد عناق بين شولتس وعدد من قيادات الحزب، لكن الرجل يبدو "غير قادر على إدارة الانقسامات الداخلية، ومسؤول عن أزمة خطيرة في الموازنة وأصبح أسلوبه أقل إقناعا".

وخلال المؤتمر تحدث أولاف شولتس إلى حوالي 600 مندوب من الحزب، وعلى المنصة انضم إليه رئيسا الحزب، ساسكيا إسكين ولارس كلينجبيل، حيث استمتع بتصفيق حار لمدة خمس دقائق تقريبًا قبل أن يعانقهما بحرارة بين ذراعيه.

كل شيء في هذا المشهد يبدو غير واقعي، فالديمقراطيون الاشتراكيون يبتهجون بينما ينهار حزبهم في نوايا التصويت ويصفق المستشار بينما كانت شعبيته في أدنى مستوياتها، هذا العناق ليس مجرد تفصيل، بل يعني للرجل الكثير، فقد منح المؤتمر لشولتس نفسا جديدا، حيث بدا المستشار مسترخياً ومبتسما، مع التذكير بما تم إنجازه منذ توليه منصبه، قبل عامين بالضبط، في 8 ديسمبر2021، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو، وهو أحد وعوده الانتخابية النادرة، وإنشاء "صندوق خاص" بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش، أُعلن عنها بعد ثلاثة أيام من غزو أوكرانيا، في فبراير 2022؛ وتركيب محطات الغاز الطبيعي المسال البحرية في وقت قياسي للحفاظ على أمن الطاقة في ألمانيا، المحرومة من الغاز الروسي، واستقبال مليون لاجئ أوكراني عبر نهر الراين، وهو رقم لا مثيل له في أوروبا، وهو أمر قال إنه فخور به للغاية.