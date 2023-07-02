بايدن يجري جولة دبلوماسية أوروبية بين 9 و13 يوليو
يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من تموز/يوليو الجاري، يزور خلالها المملكة المتحدة، ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، قبل أن يتوجه إلى فنلندا، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد.
وسيلتقي بايدن في لندن الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بهدف "تعزيز الصلات الوثيقة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار.
ويتوجه بايدن بعدها إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو الجاري، وفق ما ذكرت المتحدثة في بيان.
وفي المحطة الأخيرة من جولته في هلسنكي، يحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 تموز/يوليو.
وانضمت فنلندا رسميًا إلى الحلف الأطلسي في نيسان/أبريل الماضي، بعد أن طلبت انضمامها في شباط/فبراير 2022 بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.
والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذ حزيران/يونيو 2022، لكن ترشحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.
وقبل جولته، يستقبل بايدن في البيت الأبيض رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عملية انضمام بلاده.
وتزامنًا مع زيارة كريسترسون إلى البيت الأبيض، يلتقي دبلوماسيون كبار من تركيا والسويد يوم الخميس المقبل، في مقر حلف الأطلسي في بروكسل، لإجراء محادثات حول طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف.
وكانت تركيا تراجعت عن اعتراضها على ترشح فنلندا التي أصبحت عضوًا في حلف الأطلسي في نيسان/أبريل.
وضغط مسؤولون غربيون والولايات المتحدة خصوصًا على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر، مشددين على أن السويد وفت بشروط اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا العام الماضي.