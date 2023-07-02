بايدن يجري جولة دبلوماسية أوروبية بين 9 و13 يوليو

يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من تموز/يوليو الجاري، يزور خلالها المملكة المتحدة، ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، قبل أن يتوجه إلى فنلندا، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد.

وسيلتقي بايدن في لندن الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بهدف "تعزيز الصلات الوثيقة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار.

ويتوجه بايدن بعدها إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو الجاري، وفق ما ذكرت المتحدثة في بيان.

وفي المحطة الأخيرة من جولته في هلسنكي، يحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 تموز/يوليو.