بوتين يشيد بالمناورات الروسية "العالية المستوى" في المحيط الهادئ

وشارك في هذه التدريبات التي أعلنت الأسبوع الماضي والتي تزامنت مع زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو لروسيا، أكثر من 25 ألف عسكري و167 سفينة بما فيها 12 غواصة بالإضافة إلى 89 طائرة ومروحية، كما أوضح شويغو خلال الاجتماع.

وأشار شويغو إلى أنه جرى تدريب القوات الروسية المشاركة في المناورات خلال المرحلة الأولى على الكشف عن غواصات معادية قرب خليج بطرس الأكبر (في بحر اليابان) وخليج أفاتشينسكي في جنوب شرق شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وتشمل المرحلة الثانية الجارية حاليا، مناورات تهدف إلى التحقق من قدرات الغواصات الاستراتيجية وقدرتها على استخدام أسلحة خصوصا للدفاع المضاد للطائرات، في بحر أوخوتسك الواقع بين روسيا واليابان في المحيط الهادئ، وفق الوزير.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستبدأ الثلاثاء، وستشمل تدريبات على إطلاق صواريخ تهدف إلى تدمير غواصات وسفن معادية وإطلاق نيران المدفعية ضد أهداف جوية وبحرية، بحسب المصدر نفسه.