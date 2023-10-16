تقرير يكشف احتمالية نشر 2000 جندي أمريكي لدعم إسرائيل

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الجنود لا ينوون أن يقوموا بدور قتالي، لافتين إلى أنه لم يتم وضع أية مشاة على أمر الاستعداد للنشر.

وبينوا أن القوات تتمركز حاليًا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية