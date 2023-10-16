تقرير يكشف احتمالية نشر 2000 جندي أمريكي لدعم إسرائيل
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم الإثنين، عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين حديثهم عن وجود "احتمالية نشر 2000 جندي لدعم إسرائيل".
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الجيش الأمريكي اختار ما يقرب من 2000 جندي للتحضير لنشر محتمل لدعم إسرائيل.
وأوضحوا أن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي، وهم من جميع أنحاء القوات المسلحة الأمريكية.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الجنود لا ينوون أن يقوموا بدور قتالي، لافتين إلى أنه لم يتم وضع أية مشاة على أمر الاستعداد للنشر.
وبينوا أن القوات تتمركز حاليًا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية