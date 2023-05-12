استقالة رئيس الهلال الأحمر التركي بعد جدل بشأن بيع خيام الزلزال

قال الهلال الأحمر التركي إن رئيسه كريم كنيك قدم استقالته، اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أشهر من الجدل حول بيع خيام لإحدى الجمعيات الخيرية في الأيام الأولى بعد الزلزال المدمر في تركيا.

وهز زلزال بلغت قوته 7.8 درجة منطقة شاسعة في جنوب تركيا في فبراير شباط، مما تسبب في مقتل أكثر من 54 ألف شخص في تركيا وسوريا.

واشتكى سكان المنطقة من بطء استجابة السلطات في الأيام الأولى بعد الكارثة، مما أثار انتقادات للحكومة. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إنه "حزين" لبيع الخيام من جانب الهلال الأحمر.