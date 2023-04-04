في انتصار لعمران خان.. إجراء انتخابات محلية جزئية في باكستان

أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الثلاثاء بأن انتخابات في إقليمين في البلاد يتعين أن تجرى بحلول 15 مايو أيار المقبل.

يأتي ذلك الحكم على الرغم من معارضة الحكومة إجراء التصويت، في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتحديا سياسيا من المعارضة.

ويضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطر إلى التنحي قبل عام إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة.

ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة خان لإجراء انتخابات عامة مبكرة وأيدت حكومته تأجيل لجنة الانتخابات للتصويت في الإقليمين حتى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول.