سوناك يتوجه إلى السعودية اليوم للقاء ولي العهد
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الأخير سيتوجه إلى السعودية في وقت لاحق من اليوم الخميس حيث سيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووصف المتحدث السعودية بأنها شريك إقليمي مهم، وقال للصحفيين "في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، سيتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وقال سوناك في بيان سابق "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معًا لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع". وأضاف "سأحرص على أن تكون المملكة المتّحدة في طليعة هذه الجهود".
وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّ "كلّ مدني يموت هو مأساة"، ولفت إلى أنّ "أرواحًا كثيرة أزهقت نتيجة العمل الإرهابي المروّع الذي ارتكبته حماس" في هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ولفت البيان إلى أنّ جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمرّ يومين وأنّ رئيس الوزراء سيؤكّد خلالها وجوب ألّا يسمح المجتمع الدولي "للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس وتجاهلها للحياة البشرية بأن يصبح حافزًا لتصعيد الصراع في المنطقة".
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي توجَّه، الأسبوع الماضي، إلى إسرائيل؛ للتضامن في أعقاب الهجمات التي شنَّتها حركة حماس.