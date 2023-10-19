سوناك يتوجه إلى السعودية اليوم للقاء ولي العهد

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الأخير سيتوجه إلى السعودية في وقت لاحق من اليوم الخميس حيث سيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصف المتحدث السعودية بأنها شريك إقليمي مهم، وقال للصحفيين "في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، سيتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وقال سوناك في بيان سابق "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معًا لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع". وأضاف "سأحرص على أن تكون المملكة المتّحدة في طليعة هذه الجهود".