بشبهة "التجسس".. مصير غامض لفرنسي معتقل في بوركينا فاسو

اعتقلت سلطات بوركينا فاسو مدير منظمة فرنسية متخصصة في الاستشارات الأمنية منذ أكثر من شهر بشبهة التجسس، وسط غياب أي تعليق رسمي من باريس.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن المعتقل جان كريستوف بيغون، مدير منظمة "إنسو" غير الحكومية، التي تقدم استشارات أمنية للمنظمات الإنسانية، ما زال مكان اعتقاله، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، مجهولًا حتى اللحظة.

ووفق مصادر إعلامية فرنسية، اعتقل جهاز أمن الدولة 4 موظفين محليين أيضا من المنظمة في 29 أغسطس/آب الماضي.

ولم تبلّغ واغادوغو رسميًا بشأن اعتقال جان كريستوف بيغون، ولم ترغب منظمته غير الحكومية "إنسو" في تعقيد المناقشات مع السلطات البوركينية لإطلاق سراحه.

ووسط صمت وزارة الخارجية الفرنسية حول الأمر تزعم منظمته "إنسو" أنه بخير، لكنها لم تُعلّق أيضا على المفاوضات الجارية؛ كما أعربت عن تحفظاتٍ مماثلة بشأن زملائه البوركينابيين الأربعة.

وتعد "إنسو" منظمة دولية متخصصة في متابعة أمن العاملين في المجال الإنساني، وتتخذ من هولندا مقراً لها، وتعمل في 26 دولة لتقديم معلومات وتحليلات أمنية يستفيد منها أكثر من 1400 منظمة غير حكومية.

وتشهد بوركينا فاسو اشتباكات بين متطرفي جماعة "جنيم"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وجيش بوركينا فاسو وعناصره من حركة "متطوعو الدفاع عن الوطن".