الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيًّا بتهمة إطلاق النار في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل فتى فلسطينيًّا من مخيم عسكر، بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قال إنه وراء إطلاق نار في القدس الشرقية أدى إلى سقوط جريحين إسرائيليين.

وأكد في بيان أن قواته اعتقلت "في غضون دقائق منفذ عملية إطلاق النار في القدس الثلاثاء".

وأضاف أن المعتقل "من مخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس، وبحسب التحقيق الأولي أقر بأنه على صِلة بالحادث".