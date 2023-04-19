الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيًّا بتهمة إطلاق النار في القدس

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيًّا بتهمة إطلاق النار في القدس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل فتى فلسطينيًّا من مخيم عسكر، بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قال إنه وراء إطلاق نار في القدس الشرقية أدى إلى سقوط جريحين إسرائيليين.
وأكد في بيان أن قواته اعتقلت "في غضون دقائق منفذ عملية إطلاق النار في القدس الثلاثاء".
وأضاف أن المعتقل "من مخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس، وبحسب التحقيق الأولي أقر بأنه على صِلة بالحادث".
وقال إن الفتى محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لمزيد من الاستجواب.
وذكر رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم عسكر، نايف أبو كشك، أن الجيش الإسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل واعتقل الفتى إبراهيم سلطان الزمر، وهو من مواليد عام 2007.
وأصيب إسرائيليان في هجوم بإطلاق النار صباح أمس الثلاثاء في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، قرب موقع ديني يهودي.
ونقل الجريحان إلى المستشفى، إذ إن أحدهما يبلغ من العمر 48 عامًا، والآخر في الخمسينيات من عمره.
وبعد ساعات من الهجوم، أصابت القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي، سبعة فلسطينيين خلال مواجهات في عملية مداهمة لمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.
وصباح الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت ثلاثة نشطاء على صلة "بعمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة والترويج لهجمات".
وقال الجيش: "خلال العملية أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردَّت بالذخيرة الحية".