"فعل حاسم".. نتنياهو يرحب بالعقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه: "أهنئ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بقراره فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

أخبار ذات علاقة روبيو يعلن عقوبات أمريكية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"

واعتبر أن "هذا هو فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل.. من أجل الحقيقة والعدالة".

بدورها، أعربت فرنسا، الأربعاء، عن "استيائها" بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم قاض فرنسي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية: "إن فرنسا تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار" ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأمريكية "تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحوّلت خصمًا لإدارة دونالد ترامب.

ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع يونيو/حزيران واستهدفت 4 قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير/شباط، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.