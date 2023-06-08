وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في إطار قضية سلامة
يعتزم وفد قضائي من سويسرا زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا.
وبين المصدر القضائي لوكالة "فرانس برس"، أن الزيارة تأتي بهدف "الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري".
ورجّح المصدر أن "يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت متعلقة بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه".
وكان محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قد استمعوا لمديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا "سلامة"، في آذار/مارس، وكانت الدول الثلاث جمّدت، قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف "سلامة" و 4 من المقربين منه.
وفي وقت سابق كان قد استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى سلامة بشأن مضمون المراسلة السويسرية، التي اشتبهت بأن سلامة وشقيقه قاما، منذ 2002، "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وبعد استهداف سلامة بالتحقيق السويسري، فتح القضاء اللبناني، في نيسان 2021، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها.
وكان قد صادر القضاء اللبناني جوازيْ سفر سلامة اللبناني والفرنسي وتركه رهن التحقيق بعد منعه من السفر، وذلك بعد أن أصدرت قاضية في باريس وأخرى في ميونيخ، الشهر الماضي، مذكرتي توقيف بحقه، جرى تعميمهما عبر الإنتربول.
من جانبه ينفي سلامة كل الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أنه جمع ثروته من أعماله الخاصة قبل تعيينه حاكمًا لمصرف لبنان، ولم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري.