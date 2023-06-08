وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في إطار قضية سلامة

وكان محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قد استمعوا لمديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا "سلامة"، في آذار/مارس، وكانت الدول الثلاث جمّدت، قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف "سلامة" و 4 من المقربين منه.

وفي وقت سابق كان قد استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى سلامة بشأن مضمون المراسلة السويسرية، التي اشتبهت بأن سلامة وشقيقه قاما، منذ 2002، "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وبعد استهداف سلامة بالتحقيق السويسري، فتح القضاء اللبناني، في نيسان 2021، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها.