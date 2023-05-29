أفريقيا الوسطى تطلب من روسيا إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها

أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو بوناغازا، أن بلاده ترغب بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.

وقال السفير، في مقابلة نشرت يوم الاثنين في صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "نحن مهتمون بالتعاون مع روسيا، ويجب أن يستمر التعاون العسكري معها. الآن نحن بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية، حيث يمكن أن يتواجد ما بين 5 و 10 آلاف جندي، وفي الوقت نفسه يمكن استخدامها في بلدان أخرى إذا لزم الأمر".

وأضاف: "لقد طلبنا إقامة قاعدة عسكرية روسية، وعندما جاء رئيس البرلمان سيمبليس ساراندجي إلى روسيا، كرر أننا في حاجة إليها".

كما أعلن السفير بوناغازا في المقابلة عن دعمه لمبادرة ست دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا والكونغو ومصر وأوغندا وزامبيا والسنغال، لحل النزاع الروسي الأوكراني.

وقال: "مبادرة السلام الأفريقية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأننا نأمل حقا في نهاية الصراع"، مشددا على أنه "يجب على الأمريكيين وحلفائهم التوقف عن ضخ السلاح لأوكرانيا".

يذكر أن موقع ناشيونال إنترست الأمريكي أورد نقلا عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية أن روسيا تتطلع لإنشاء 6 قواعد عسكرية في أفريقيا.

وذكر أن روسيا أصبحت منذ بداية القرن الجاري إحدى القوى التي تسعى إلى توسيع وجودها في أفريقيا بقواعد عسكرية.