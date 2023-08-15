وزير الدفاع الروسي: موارد أوكرانيا العسكرية على وشك النفاد

وأشار إلى أنه "تحت شعار دعم كييف، تقوم الولايات المتحدة بتطهير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم".

وأضاف"في الواقع، سيتعين على الشركاء دفع الكثير من المال للولايات المتحدة للحصول على أسلحة جديدة وإرغامهم على الموافقة على الحد من سيادتهم في المجال الأمني" .

ونوه شويغو إلى أن "العملية العسكرية وضعت حدا لهيمنة الغرب على المجال العسكري، وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه في مناطق مختلفة من العالم، وقد أدت التغييرات الجارية إلى زيادة دور بلدان آسيا، وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في النظام العالمي".

وحول الصناعات العسكرية الروسية قال شويغو، "في وقت قصير تضاعف إنتاج أسلحة الصواريخ والمدفعية والدبابات وغيرها من المركبات المدرعة والطائرات بدون طيار".

ووفقا له، فإن الحاجة إلى زيادة إنتاج المعدات العسكرية والذخيرة في مواجهة العقوبات الغربية أعطت دفعة إضافية لتطوير بدائل عن الواردات العسكرية في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وحول تدريبات الناتو للجيش الأوكراني أكد وزير الدفاع الروسي، أن موسكو تحلل بدقة جميع البرامج التدريبية للقوات الأوكرانية لمواجهتها قائلا: "ندرس بالتفصيل جميع البيانات المتعلقة ببرامج تدريب أفراد جيش العدو ونستخدمها لمواجهتهم".