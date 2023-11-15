واشنطن وبكين.. شراكة مناخية وسط علاقات متوترة

وقالت الصحيفة إنه تم الكشف عن تشكيل مجموعة عمل للتعاون المناخي، في بيان مشترك نُشر في وسائل الإعلام الحكومية الصينية، وأصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل وإعادة بناء العلاقات، ما يمثل تطوراً ملحوظاً في بيئة محفوفة بالتوترات التجارية والنزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعقيدات الجيوسياسية المحيطة بتايوان.

وأوضحت الصحيفة أنه واعترافًا بالتأثير المتصاعد لأزمة المناخ على البلدان في جميع أنحاء العالم، يؤكد البيان التزام البلدين بالأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، إذ يتضمن ذلك إبقاء معدل الانحباس الحراري العالمي عند مستوى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد من الزيادة إلى 1.5 درجة. وتهدف الجهود المشتركة إلى إنجاح قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ في دبي.

وذكرت الصحيفة أن مجالات تركيز مجموعة العمل تشمل الجوانب الحاسمة للعمل المناخي، مثل "انتقال الطاقة، والميثان، والاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد، والمقاطعات/الولايات والمدن المنخفضة الكربون والمستدامة، وإزالة الغابات".

كما تشمل البدء الفوري في إنشاء مجموعة عمل فنية متخصصة في الحد من انبعاث غاز الميثان، مع الأخذ في الاعتبار مكانة الصين باعتبارها الدولة الأكثر إطلاقاً لهذا الغاز القوي، المسبب للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم.

وبينما كشفت بكين مؤخراً عن خطة واسعة النطاق للسيطرة على انبعاثات غاز الميثان، سيتم الآن تطوير أهداف خفض محددة ودمجها في خطط خفض الانبعاثات لعام 2035.