تركيا: الدول الغربية لم تقدم دليلا على التهديدات الأمنية

قالت تركيا، الجمعة، إن دولا غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا لم تزودها بأية معلومات لدعم تأكيداتها بأن تهديدات أمنية دفعتها إلى إغلاق بعثاتها في البلاد.

وأشار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى أن تلك الدول ربما تحاول تصوير تركيا على أنها بلد مضطرب عندما أغلقت مؤقتا السفارات والقنصليات وأصدرت تحذيرات من السفر في أعقاب وقائع حرق للمصحف في أوروبا.

وأبلغ جاويش أوغلو الصحفيين: "نرى أن إغلاق القنصليات دون مشاركة تفاصيل المعلومات معنا أمر متعمد".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون إعطاء الانطباع بأن تركيا دولة غير مستقرة وتواجه تهديدا إرهابيا فإن هذا التصرف لا يتماشى مع علاقاتنا الودية والقائمة على التحالف".