مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمالي القدس

وذكرت الإذعة أن قوات الأمن المتواجدة عند المعبر، ردت بإطلاق النار وقتلت الفلسطيني منفذ العملية، وتم ضبط السلاح المستخدم وهو من نوع m16.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى اللحظة عن هوية منفذ العملية.