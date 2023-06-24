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مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمالي القدس
قتل فلسطيني وأصيب إسرائيليان بجراح متوسطة، فجر اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند معبر قلنديا شمالي القدس.
وأفادت إذاعة مكان الإسرائيلية بأن فلسطينيًا هاجم حراس الأمن عند معبر قلنديا فجر السبت، بسلاح أوتوماتيكي، وأطلق عدة طلقات نارية باتجاه المعبر، وأصاب حارس أمن مدنياً وآخر بجروح طفيفة ونقلا في إثر ذلك إلى المستشفيات.
وذكرت الإذعة أن قوات الأمن المتواجدة عند المعبر، ردت بإطلاق النار وقتلت الفلسطيني منفذ العملية، وتم ضبط السلاح المستخدم وهو من نوع m16.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى اللحظة عن هوية منفذ العملية.