مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا أساس قانوني لاتهام رئيس النيجر بالخيانة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وأضاف تورك أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر.
وأعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية؛ مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
وأوضح تورك في بيان، أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بل أيضا ليس له أسس قانونية؛ لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به". وتابع: "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك... لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم"، وفق تعبيره.
وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر، وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد الإسلامي.
وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم، إن "انقلاب النيجر مقلق للغاية". وهذا سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.