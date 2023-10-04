وزيرة الداخلية البريطانية تحذر من "إعصار" في ملف الهجرة

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من إعصار كبير سيضرب بريطانيا في المستقبل، يتمثل بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، في الوقت الذي اعترفت فيه بأن حكومات حزب المحافظين المتعاقبة فشلت في التعامل مع مشكلة الهجرة؛ خوفا من وصمها بالعنصرية، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، وفي خطاب متشدد أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، شنت الوزيرة هجوما على "قوانين حقوق الإنسان في بريطانيا كونها لم تسمح للحكومة بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية وترحيل المجرمين الأجانب"، مؤكدة "تصميمها على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، معتبرة ذلك "أمرا ضروريا سيمكّن البلاد من معالجة الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل".

وقالت برافرمان إن "المستقبل ربما يجلب معه ملايين المهاجرين إلى سواحل بريطانيا، التي لا يمكن السيطرة عليها ما لم تتحرك الحكومة، التي سيتم انتخابها العام المقبل، لوضع حد لهذا الأمر بشكل حاسم. إن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى بريطانيا من البلدان الفقيرة يفوق كثيرا طاقتها الاستيعابية."