وزيرة الداخلية البريطانية تحذر من "إعصار" في ملف الهجرة
حذرت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من إعصار كبير سيضرب بريطانيا في المستقبل، يتمثل بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، في الوقت الذي اعترفت فيه بأن حكومات حزب المحافظين المتعاقبة فشلت في التعامل مع مشكلة الهجرة؛ خوفا من وصمها بالعنصرية، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، وفي خطاب متشدد أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، شنت الوزيرة هجوما على "قوانين حقوق الإنسان في بريطانيا كونها لم تسمح للحكومة بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية وترحيل المجرمين الأجانب"، مؤكدة "تصميمها على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، معتبرة ذلك "أمرا ضروريا سيمكّن البلاد من معالجة الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل".
وقالت برافرمان إن "المستقبل ربما يجلب معه ملايين المهاجرين إلى سواحل بريطانيا، التي لا يمكن السيطرة عليها ما لم تتحرك الحكومة، التي سيتم انتخابها العام المقبل، لوضع حد لهذا الأمر بشكل حاسم. إن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى بريطانيا من البلدان الفقيرة يفوق كثيرا طاقتها الاستيعابية."
ووبخت المشاهير الذين انتقدوا إصلاحاتها المتعلقة بالهجرة، زاعمة أن "المجرمين الذين يستفيدون من تباهي المشاهير بالرحمة والشفقة لن يرهبوا أولئك المشاهير أو يستدرجوا أطفالهم، كما انتقدت حكومات المحافظين السابقة لفشلها في التعامل مع الهجرة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية"، لافتة إلى أن "المشاهير يريدون سياسة الحدود المفتوحة، لأن المهاجرين لن يسلبوهم وظائفهم بل سيقومون فقط بجز العشب، وتنظيف منازلهم".
ونوهت إلى خطر "الدعوة لسياسة الحدود المفتوحة، الأمر الذي بات فيه مقر الحكومة البريطانية عرضة لخطر الاستيلاء عليه من قبل أقلية لديها معتقدات مترفة ونفوذها لا يتناسب مع قلة عددها"، منوهة إلى "أفكار مثيرة جدا للجدل يتم تقديمها للقوى العاملة والرأي العام البريطاني كما لو أنها قيم ينبغي الاعتزاز بها، مثل إيديولوجية النوع الاجتماعي وامتياز البيض والتاريخ المناهض لبريطانيا".
وأنهت الوزيرة خطابها بالقول: "لقد كنا بطيئين للغاية في إدراك حجم المشكلة، وغير راغبين في تحديث أنظمتنا وقوانيننا، دعونا نكون صادقين أكثر، خشيتنا من أن نُتهم بالعنصرية، جعلتنا لا نقوم بما هو لازم لفرض النظام والتغلب على الفوضى، لكن الأمور بدأت تتغير تحت قيادة رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك".
المصدر: صحيفة "التايمز"