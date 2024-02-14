الكرملين: لم نقدم اقتراحا لوقف الحرب في أوكرانيا
نفى الكرملين أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اقتراحًا لوقف الحرب في أوكرانيا، وقال إن ما نشرته وسائل إعلام حول ذلك غير صحيح.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحافي، إن ما ذكرته وكالة "رويترز" يوم أمس الثلاثاء، حول عرض روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ورفض الولايات المتحدة للعرض، غير صحيح على الإطلاق.
وكانت رويترز قد نقلت عن ثلاثة مصادر روسية مطلعة لم تسمها قولها إن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مقترحًا لبوتين، لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتجميد الحرب، وذلك بعد اتصالات بين وسطاء.
وقالت المصادر الروسية إن بوتين أرسل إشارات إلى واشنطن في 2023 علنا وسرا، من خلال وسطاء منهم شركاء موسكو العرب في الشرق الأوسط وآخرون، تفيد باستعداده لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
واقترح بوتين في وقت سابق تجميد الصراع عند الخطوط الحالية، ولم يكن مستعدا للتنازل عن أي من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، لكن الإشارة قدمت ما اعتبره البعض في الكرملين أفضل طريق نحو "قدر من السلام".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم 14 فبراير/ شباط، إن روسيا مستعدة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق على الأرض".
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، أدى إلى أزمة إنسانية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، وتزويد الدولة السوفيتية السابقة بالأسلحة.