الكرملين: لم نقدم اقتراحا لوقف الحرب في أوكرانيا

نفى الكرملين أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اقتراحًا لوقف الحرب في أوكرانيا، وقال إن ما نشرته وسائل إعلام حول ذلك غير صحيح.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحافي، إن ما ذكرته وكالة "رويترز" يوم أمس الثلاثاء، حول عرض روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ورفض الولايات المتحدة للعرض، غير صحيح على الإطلاق.

وكانت رويترز قد نقلت عن ثلاثة مصادر روسية مطلعة لم تسمها قولها إن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مقترحًا لبوتين، لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتجميد الحرب، وذلك بعد اتصالات بين وسطاء.