مقتل 3 عناصر شرطة بهجوم في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ثلاثة من رجالها اليوم الجمعة، قرب الحدود الشمالية الغربية مع أفغانستان، خلال مواجهة بالأسلحة النارية أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة مسلحين، وذلك في تصاعد للعنف يثير مخاوف أمنية قبيل انتخابات مقرر إجراؤها أوائل العام المقبل.

وجاء الهجوم بعد يومين من هجوم مسلح آخر في المنطقة أسفر عن مقتل 23 جنديًّا باكستانيًّا في مدينة ديرة إسماعيل خان بالقرب من مناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان تنعدم فيها سيادة القانون.

وقال افتخار شاه المسؤول بالشرطة، إن هجوم اليوم وقع في منطقة تانك المجاورة وبدأ بتفجير مسلح نفسه عند المدخل الرئيس لمكتب الشرطة ومبنى سكني قبل أن يقتحم باقي المسلحين المكان.