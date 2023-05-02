أنباء عن مقتل إيغور تانتسيورا قائد قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية

رجح رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين مقتل اللواء إيغور تانتسيورا، قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من باخموت، اليوم الثلاثاء.

وقال بريغوجين إن "القوات الروسية دمرت سيارة مصفحة يستقلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية إيغور تانتسيورا".

ونشر قائد فاغنر على قناته في "تيليغرام" صورة للسيارة بعد قصفها، وأضاف أنه "يتم التأكد من مقتل اللواء إيغور تانتسيورا".