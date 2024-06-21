زعيم السنة في إيران يردّ على أنباء دعم المرشح الإصلاحي بزشكيان

خرج الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي زعيم أهل السنة في إيران، الخميس، للرد على أنباء جرى تداولها عن دعمه للمرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة المقبلة النائب مسعود بزشكيان.

ونفى مولوي عبد الحميد، وهو إمام صلاة الجمعة بمدينة "زاهدان" مركز محافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرق البلاد، في بيان لمكتبه، ما نشرته وسائل إعلام محلية عن دعمه للمرشح بزشكيان.

وجاء في البيان: "ينفي مكتب إمام جمعة زاهدان ما نسب إليه من أنباء عن إعلان دعم الشيخ مولوي عبد الحميد لبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية".

وحث البيان على ضرورة متابعة أخبار ومواقف الشيخ مولوي عبد الحميد من موقعه الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعي ذات الصلة.