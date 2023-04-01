قناة عبرية: اتفاق يضمن بقاء وزير الدفاع الإسرائيلي في منصبه

كشفت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن اتفاق جديد يضمن بقاء وزير الدفاع الإسرائيلي المخلوع يؤاف غالانت في منصبه، مقابل تقديمه الاعتذار لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن بيانه الذي دعا فيه لوقف خطة الإصلاحية القضائية.

وقالت القناة "12" العبرية، إنه "من المتوقع أن يبقى وزير الدفاع غالانت في منصبه خلال الأيام المقبلة"، مشيرة أن الخلافات بين الطرفين صغيرة.

وأوضحت القناة العبرية أنه في البداية كان طلب نتنياهو أن يستقيل غالانت من الكنيست بموجب القانون، وأن يعتذر عن المؤتمر الصحفي بأكمله الذي دعا فيه لوقف الخطة القضائية.