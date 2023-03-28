صحيفة: أمريكا مارست ضغوطا على نتنياهو قبل تعليق "الإصلاح القضائي"

وفي هذه المحادثات، أعربت الإدارة الأمريكية أيضًا عن قلقها بشأن إقالة غالانت، بعد أن دعا إلى وقف خطة إصلاح القضاء في نهاية هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن غالانت لم يتلق بعد خطابًا بالإقالة ولا يزال يشغل منصب وزير الدفاع، فإنه يُعتبر حليفًا للأمريكيين عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، وبالنسبة لهم فهو محاور موثوق به، على عكس وزراء مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحسب تقرير الصحيفة، لوحظ أن السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيدس، كان محورًا مهمًا لنقل الرسائل الأمريكية في الأيام الأخيرة، حيث أشاد في مقابلة مع استوديو الصحيفة صباح اليوم الثلاثاء، بقرار نتنياهو تعليق خطة إصلاح القضاء مؤقتا حتى الجلسة التالية للكنيست، والبدء في مفاوضات مع المعارضة حول حل وسط للخطة، مكررا الموقف الأمريكي الداعي إلى إجراء محادثات من أجل تحقيق إجماع واسع بشأنها.