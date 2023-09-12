تقرير: روسيا تقلد تكتيكًا من الحرب العالمية الثانية لصد المسيّرات الأوكرانية

كشف تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي أن قوات الدفاع الجوي الروسية تعمل على إحياء نظام دفاع جوي، عبارة عن أبراج مزودة بمدافع، من حقبة الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الموقع، فإن ذلك يأتي كمحاولة يائسة من روسيا لصد ضربات الطائرات الأوكرانية المسيرة، على موسكو وجزيرة القرم وأهداف أخرى داخل البلاد.

وأشار إلى أن روسيا تقوم ببناء أبراج للدفاع الجوي يشبهها بعض المراقبين بـالأبراج الواقية من الرصاص، "flaktürme"، التي استخدمتها ألمانيا النازية.

وكانت "flaktürme" عبارة عن هياكل خرسانية ضخمة يصل ارتفاعها إلى 230 قدمًا، أو 21 طابقًا، ومزودة بمدافع مضادة للطائرات لحماية المدن الألمانية من قاذفات الحلفاء.

لكن يبدو أن الأبراج التي تم بناؤها خارج موسكو ليست كبيرة تمامًا.

وبالحكم من خلال الصور الفوتوغرافية، يبدو أن بعض الأبراج يبلغ ارتفاعها ثلاثة طوابق على الأقل. في حين لوحظ أن بعض الأبراج لا يتعدى ارتفاعها 20 قدمًا وخصصت للبطاريات المضادة للطائرات فقط.