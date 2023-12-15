تقرير: على واشنطن وحلفائها الاستعداد لحرب طويلة الأمد مع الصين
نشرت مجلة فورين أفيرز الأميركية مقالا تحليليا حول تزايد احتمالية قيام الصين بشن حرب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبالتالي نشوب نزاع طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة وحلفائهما في المنطقة مشددة على أن هذه الاحتمالية انتقلت خلال العقد الماضي من عالم الافتراض إلى حقيقة واقعة يتم بحثها في "غرف الحرب" من قبل مسؤولي ومخططي الدفاع الأميركيين.
ورأى كاتب المقال أندرو إف. كريبينيفيتش، الزميل البارز في معهد هدسون والزميل في مركز الأمن الأمريكي الجديد بأن الرئيس الصيني شي جين بينج قد نجح في تسريع عملية تعزيز قدرات بلاده العسكرية بشكل كبير منذ ثلاثة عقود حتى الآن ، مشيرا إلى أن الصين أصبحت أكثر حزما بشكل متزايد في المحيط الهادئ، فيما يتعلق بتقديم مطالباتها البحرية التوسعية والتعدي على المياه الإقليمية لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين والشركاء الأمنيين المهمين، بما في ذلك اليابان والفلبين وتايوان.
وشدد المقال على أن الرئيس شي جين بينغ أكد بوتيرة متزايدة، على ضرورة إعادة توحيد تايوان مع الصين، و رفض التخلي عن استخدام القوة لتحقيق هذه الغاية. وتابع "ومع انشغال الولايات المتحدة بالحروب الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط، يخشى البعض في واشنطن من أن ترى بكين في ذلك فرصة لتحقيق بعض هذه الطموحات من خلال شن عملية عسكرية قبل أن يتمكن الغرب من الرد."
نظريات المواجهة
ونظرًا لأن تايوان هي نقطة الاشتعال المفترضة، فقد قدم الاستراتيجيون الأمريكيون عدة نظريات حول كيفية حدوث مثل هذا الهجوم. وبحسب المقال فإن أول هذه النظريات هو قيام الصين بغزو يفرض "أمرا واقعا " على تايوان من خلال قيام جيش التحرير الشعبي الصيني بشن هجمات بالصواريخ والغارات الجوية ضد القوات التايوانية والقوات الأمريكية المجاورة وفي الوقت ذاته القيام بالتشويش على الإشارات والاتصالات بين هذه القوات واستخدام الهجمات السيبرانية لكسر قدرتها على تنسيق دفاعات الجزيرة وهو ما يمكن الصين في حال نجاحها في ذلك من السيطرة على تايوان بالسرعة الممكنة.
أما ثاني هذه النظريات فهو أن يقوم تحالف بقيادة الولايات المتحدة بصد هجوم الصين الأولي على الجزيرة. ورأى الكاتب أن هذا "السيناريو الوردي" يشمل استخدام التحالف الألغام، وصواريخ كروز المضادة للسفن، والغواصات، والطائرات بدون طيار تحت الماء لحرمان جيش التحرير الشعبي الصيني من السيطرة على المياه المحيطة بتايوان ، والتي ستحتاجها الصين من أجل شن غزو ناجح للجزيرة.
وسوف يوفر ذلك لقوات التحالف القدرة على منع الصين من توفير غطاء جوي ضروري لدعم هجوم الجيش الصيني وسوف تعمل الحرب الإلكترونية والقوات السيبرانية على إحباط جهود جيش التحرير الشعبي للسيطرة على الاتصالات داخل ساحة المعركة وما حولها.
واعتبر المقال أنه وفي أفضل الأحوال، فإن هذه الدفاعات القوية من شأنها أن تدفع الصين إلى وقف هجومها والسعي إلى السلام.
لكن في المقابل يعتقد كاتب المقال أنه وبالنظر إلى امتلاك كل من الصين والولايات المتحدة لترسانتين نوويتين فإن العديد من المخططين الاستراتيجيين يشعرون بالقلق إزاء نتيجة ثالثة أكثر كارثية وهي تتمثل في وقوع حرب مباشرة بين القوتين العظميين ما سيؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.
وتابع "وفي هذا الشكل من الأحداث أي بعد وقوع هجوم أولي أو اندلاع نزاع مسلح فإن أحد الطرفين المتحاربين أو كلاهما سيسعى إلى الحصول على "ميزة حاسمة" أو منع حدوث انتكاسة شديدة باستخدام قوة كبيرة أو ساحقة.
وحذر المقال من أن ذلك يشمل استفزاز الخصم ودفعه إلى استخدام الأسلحة النووية، وبالتالي إطلاق العنان لحرب فاصلة. واعتبر كاتب المقال أن كل من هذه السيناريوهات معقول وبأنه يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل صناع القرار في الولايات المتحدة.
وأشار مقال فورين أفيرز إلى وجود "احتمال معقول آخر" ويتمثل بحرب تقليدية طويلة الأمد بين الصين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن مثل هذا الصراع سيكون أقل تدميرا من الحرب النووية، إلا أنه سيكون له "تكاليف باهظة " وقد يمتد إلى مساحة جغرافية واسعة جدًا وسيكون خيار الحرب الطويلة مع الصين بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها " الاختبار العسكري الأكبر في عصرنا الحديث ."
معارك بلا قنابل
وأشار كاتب المقال إلى أن المواجهة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة ستكون أول حرب بين القوى العظمى منذ الحرب العالمية الثانية، وأول حرب على الإطلاق بين قوتين نوويتين عظميين.
وأضاف "ونظراً لتركيز القوة الاقتصادية والبراعة التكنولوجية المتطورة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والتي تعتبر إما حليفة للولايات المتحدة أو شريكة لها فإن مثل هذه الحرب سيكون لها مخاطر عالية للغاية، وبمجرد بدء القتال، سيكون من الصعب جدًا على أي من الجانبين التراجع لكنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى تصعيد نووي."
وكما كانت الحال مع الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين، فإن كلاً من الصين والولايات المتحدة تمتلك القدرة على تدمير الآخر في غضون ساعات. وشدد كاتب المقال على أن كلا الطرفين لا يستطيع عمليا القيام بذلك إلا من خلال المخاطرة بتدمير الآخر من خلال شن هجوم نووي مضاد، أو ضربة ثانية حيث تسمى هذه الحالة باسم "التدمير المؤكد المتبادل" أو MAD.
وخلال الحرب الباردة، كان الخوف من تبادل شن حرب نووية بمثابة حافز قوي لكل من موسكو وواشنطن لتجنب وقوع أي مواجهة عسكرية مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وتابع المقال "ورغم اختلاف توازن القوة النووية بين بكين وواشنطن بشكل كبير عن التكافؤ النووي بين موسكو و واشنطن خلال الحرب الباردة، حيث تمثل ترسانة الصين النووية جزءًا صغيرًا من حجم ترسانة الولايات المتحدة، إلا أن بكين تسعى إلى توسيع قدرتها النووية بشكل كبير لتتطابق مع الترسانة الاستراتيجية الأمريكية خلال العقد المقبل ناهيك عن أن حجم الترسانة الصينية الحالي كبير بما يكفي لتنفيذ ضربة انتقامية نووية على الولايات المتحدة وبالتالي تحقيق نظرية "التدمير المتبادل" آنفة الذكر .
ورأى كاتب المقال أنه ورغم ذلك، فهناك أرضية قوية للاعتقاد بأن الحرب الأميركية الصينية لن تتحول إلى حرب نووية. وفي حالة نشوب صراع مسلح بين الصين وتحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة فيمكن أن تنشأ ديناميكية جديدة تتمثل بأنه سيكون لدى كلا الجانبين مصلحة قوية في تجنب "التصعيد غير المنضبط " والبحث عن طرق جديدة للقتال بوسائل أخرى ، فمنطق "التدمير المتبادل" الحاضر لدى كلا الطرفين سيردع كل منهما عن استخدام الأسلحة النووية ضد الآخر خلال أي حرب بينهما .
أسباب نشوب الصراع
وأشار المقال إلى أن تايوان تبقى الهدف الأكثر وضوحاً بالنسبة للصين نظراً لموقع الجزيرة الاستراتيجي بين اليابان والفلبين، ودورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي، ومكانتها باعتبارها الهدف الرئيسي لأهداف بكين التوسعية.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية الصينية كانت نشطة على نحو متزايد في مضيق تايوان، كما حشد جيش التحرير الشعبي أكبر تجمع لقواته عبر الجزيرة. وفي حالة وقوع هجوم صيني على تايوان، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى الدفاع عن الجزيرة أو المخاطرة بانجراف الدول المحايدة الرئيسية وحتى الحلفاء نحو المواجهة مع بكين.
وحذر المقال من أن مضيق تايوان لن يكون المكان الوحيد الذي يمكن أن تبدأ فيه الحرب حيث واصلت الصين توغلاتها في المجال الجوي الياباني وكذلك استفزازاتها في المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام، مما يزيد من احتمال وقوع حادث يثير الحرب.
وعلاوة على ذلك، لا تزال التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مرتفعة، ففي حال اندلع القتال في شبه الجزيرة الكورية، فقد ترسل الولايات المتحدة تعزيزات هناك، مما يجعل بكين ترى في ذلك فرصة "لتصفية الحسابات" في نقاط أخرى.
وشدد المقال على أنه إذا اندلعت الحرب في أي من هذه الأماكن، فقد تؤدي إلى جر الصين والولايات المتحدة إلى صراع مسلح مباشر مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك، فمن غير المرجح أن ينتهي بسرعة. وأردف " قد تتمكن الصين من تحقيق غزو سريع لتايوان قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من الرد على ذلك أو إيقافه من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن هذه النتائج ليست مضمونة."
وشدد كاتب المقال على أن " الإخضاع السريع، حتى لقوة أضعف ظاهريا، قد يكون أصعب مما يبدو" وضرب مثلا على ذلك بقيام روسيا بغزو أوكرانيا عام 2022. وأضاف أنه حتى لو تمكنت واشنطن وشركاؤها من منع جيش التحرير الشعبي الصيني من الاستيلاء على تايوان من خلال فرض " الأمر الواقع" فقد تظل بكين غير راغبة في قبول الهزيمة .
وأردف "ومثل الولايات المتحدة، فإن الصين ستمتلك الوسائل اللازمة لمواصلة القتال ونظراً لارتفاع المخاطر، فلا يمكن الاعتماد على إنهاء الحرب باستسلام أي من الطرفين، حتى لو تعرض لانتكاسات حادة وعند تلك النقطة، فإن مسار الأحداث لن يتحدد فقط من خلال نوايا القوتين العظميين أنفسهما، ولكن أيضًا من خلال ردود أفعال الدول الأخرى في المنطقة."
ورأى كاتب المقال أنه وفي حالة وقوع عدوان صيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن ردود شركاء الولايات المتحدة في المنطقة " أقل من مؤكدة" ومن المعقول الافتراض أن أستراليا واليابان ستنضمان إلى الولايات المتحدة نظرا لتحالفهما الوثيق معها وقدرة الدولتين على فرض قوة عسكرية كبيرة في الخارج.
وبحسب المقال فإن أقوى دولتين يمكن أن تؤثرا على طبيعة الحرب هما الهند التي ستقف إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا التي ستقف إلى جانب الصين . ومن ناحية أخرى، فإن الدول التي تتمتع بوجهة نظر سياسية واقعية أكثر قد تتحالف مع أي جانب يحقق نجاحاً مبكراً (كما فعلت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية)، أو قد تقرر عدة دول معنية عدم الانضمام إلى شركائها الطبيعيين إذا تعرض هؤلاء الشركاء لنكسات كبيرة.
وتابع كاتب المقال "وبمجرد اندلاع الحرب، سيتعين على كل من الصين والولايات المتحدة مواجهة المخاطر التي تفرضها ترساناتهما النووية. وكما هو الحال في وقت السلم، فإن الجانبين سوف يحتفظان بمصلحة قوية في تجنب التصعيد الكارثي ولكنه لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال في خضم الحرب وسيواجه كل منهما التحدي المتمثل في العثور على النقطة المناسبة التي يمكنهم فيها استخدام القوة للحصول على التفوق دون التسبب في حرب شاملة.
حرب محدودة ولكن ممتدة مع الصين
ويرى كاتب المقال أنه ولإبقاء الحرب محدودة، ستحتاج كل من واشنطن وبكين إلى الاعتراف بالخطوط الحمراء لبعضهما البعض، وهي إجراءات محددة يُنظر إليها على أنها تصعيدية ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد مضاد. ومن الممكن تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية إذا تمكن الجانبان من التواصل بوضوح وبمصداقية حول خطوطهما الحمراء والعواقب التي قد تترتب على تجاوزها.
وشدد على أن الاستراتيجية التي قد يتبعها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في حرب محدودة ولكن ممتدة مع الصين تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف عامة للحرب وهي الإبادة (تدمير قدرات العدوّ أو إرادته على القتال ) والاستنزاف( تقليل قدرات العدو على القتال ، والإرهاق(استنزاف قدرات العدو بشكل غير مباشر مثل تدمير بنيته التحتية وتدمير منشآته الصناعية) .
لكن في المقابل يرى كاتب المقال أن تطبيق مثل هذه الإستراتيجات في حرب محتملة بين الصين وتحالف بقيادة الولايات المتحدة سيكون بمثابة التوقيع على " ميثاق انتحار متبادل " وبدلا من ذلك فهناك طريقة أخرى يمكن للأطراف المتحاربة من خلالها إبقاء الحرب محدودة وهي تقييد وسائل الهجوم المستخدمة ، فالهجمات التي يسهل نسبياً عكس آثارها قد تكون أقل تصعيداً من تلك التي تسبب ضرراً دائماً.
وأردف " إن إنهاء الصراع سيشكل تحديًا مهمًا في حد ذاته. ومع احتمال تحقيق نصر عسكري حاسم بعيد المنال لأي من الجانبين، فإن مثل هذه الحرب يمكن أن تستمر عدة سنوات أو أكثر، ولا تنتهي إلا عندما يختار الجانبان طريق التفاوض بشأن خطر الإبادة."
السلحفاة وليس الأرنب
وشدد المقال على أنه ومن أجل تحقيق النصر في حرب مع الصين، فستحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف إلى استراتيجية لحرمان بكين من تحقيق نصر سريع، وكذلك الحفاظ على دفاعاتهم في حرب طويلة مشيرا إلى أن الهدف الأول يظل مهمة ضخمة .
واعتبر المقال أن الولايات المتحدة وحلفاءها ــ ناهيك عن الشركاء المحتملين مثل الهند وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام يفتقرون إلى نهج متماسك لردع أو هزيمة أي هجوم صيني.
وشدد المقال على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بدراسة مجموعة من السيناريوهات المعقولة للعدوان الصيني. ويمكن لهذه السيناريوهات أن تشكل الأساس لتقييم وتنقيح الخطط الدفاعية الواعدة من خلال المناورات الحربية، وعمليات المحاكاة، والتدريبات الميدانية. كما دعا المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين إلى حساب الموارد الهائلة التي ستكون ضرورية لاستمرار الحرب إذا امتدت لعدة أشهر في ضوء افتقار الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى القدرة على زيادة إنتاج الذخائر مثلما كشفت عنه الحرب الروسية الأوكرانية وينطبق الشيء نفسه على القدرة الإنتاجية للأنظمة العسكرية الكبرى، مثل الدبابات والطائرات والسفن والمدفعية.
نوع مختلف من الردع
وختم مقال فورين أفيرز بالقول بأن الحرب مع الصين لا يمكن التنبؤ كيف ومتى وأين قد تبدأ أو المسار الذي ستتخذه بمجرد حدوث ذلك. ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن مثل هذا الصراع قد يظل محدودًا ويستمر لفترة أطول بكثير مما يُفترض عمومًا. وخلص إلى أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يبدأوا في التفكير في عواقب حرب القوى العظمى التي، رغم بقائها تحت عتبة التصعيد النووي، يمكن أن تستمر لعدة أشهر أو سنوات، مما يؤدي إلى تكاليف بعيدة المدى على اقتصاداتها وبنيتها التحتية ورفاهية مواطنيها. وختم بالقول " على واشنطن وحلفاؤها إقناع بكين بأن لديهم الموارد والقوة اللازمة للانتصار في هذه الحرب الطويلة وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد تستنتج الصين أن الفرص التي يتيحها استخدام القوة العسكرية لتحقيق مصالحها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفوق المخاطر."
المصدر: فورين أفيرز