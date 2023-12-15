تقرير: على واشنطن وحلفائها الاستعداد لحرب طويلة الأمد مع الصين‎

معارك بلا قنابل

وأشار كاتب المقال إلى أن المواجهة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة ستكون أول حرب بين القوى العظمى منذ الحرب العالمية الثانية، وأول حرب على الإطلاق بين قوتين نوويتين عظميين.

وأضاف "ونظراً لتركيز القوة الاقتصادية والبراعة التكنولوجية المتطورة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والتي تعتبر إما حليفة للولايات المتحدة أو شريكة لها فإن مثل هذه الحرب سيكون لها مخاطر عالية للغاية، وبمجرد بدء القتال، سيكون من الصعب جدًا على أي من الجانبين التراجع لكنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى تصعيد نووي."

وكما كانت الحال مع الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين، فإن كلاً من الصين والولايات المتحدة تمتلك القدرة على تدمير الآخر في غضون ساعات. وشدد كاتب المقال على أن كلا الطرفين لا يستطيع عمليا القيام بذلك إلا من خلال المخاطرة بتدمير الآخر من خلال شن هجوم نووي مضاد، أو ضربة ثانية حيث تسمى هذه الحالة باسم "التدمير المؤكد المتبادل" أو MAD.

وخلال الحرب الباردة، كان الخوف من تبادل شن حرب نووية بمثابة حافز قوي لكل من موسكو وواشنطن لتجنب وقوع أي مواجهة عسكرية مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وتابع المقال "ورغم اختلاف توازن القوة النووية بين بكين وواشنطن بشكل كبير عن التكافؤ النووي بين موسكو و واشنطن خلال الحرب الباردة، حيث تمثل ترسانة الصين النووية جزءًا صغيرًا من حجم ترسانة الولايات المتحدة، إلا أن بكين تسعى إلى توسيع قدرتها النووية بشكل كبير لتتطابق مع الترسانة الاستراتيجية الأمريكية خلال العقد المقبل ناهيك عن أن حجم الترسانة الصينية الحالي كبير بما يكفي لتنفيذ ضربة انتقامية نووية على الولايات المتحدة وبالتالي تحقيق نظرية "التدمير المتبادل" آنفة الذكر .

ورأى كاتب المقال أنه ورغم ذلك، فهناك أرضية قوية للاعتقاد بأن الحرب الأميركية الصينية لن تتحول إلى حرب نووية. وفي حالة نشوب صراع مسلح بين الصين وتحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة فيمكن أن تنشأ ديناميكية جديدة تتمثل بأنه سيكون لدى كلا الجانبين مصلحة قوية في تجنب "التصعيد غير المنضبط " والبحث عن طرق جديدة للقتال بوسائل أخرى ، فمنطق "التدمير المتبادل" الحاضر لدى كلا الطرفين سيردع كل منهما عن استخدام الأسلحة النووية ضد الآخر خلال أي حرب بينهما .

أسباب نشوب الصراع

وأشار المقال إلى أن تايوان تبقى الهدف الأكثر وضوحاً بالنسبة للصين نظراً لموقع الجزيرة الاستراتيجي بين اليابان والفلبين، ودورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي، ومكانتها باعتبارها الهدف الرئيسي لأهداف بكين التوسعية.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية الصينية كانت نشطة على نحو متزايد في مضيق تايوان، كما حشد جيش التحرير الشعبي أكبر تجمع لقواته عبر الجزيرة. وفي حالة وقوع هجوم صيني على تايوان، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى الدفاع عن الجزيرة أو المخاطرة بانجراف الدول المحايدة الرئيسية وحتى الحلفاء نحو المواجهة مع بكين.

وحذر المقال من أن مضيق تايوان لن يكون المكان الوحيد الذي يمكن أن تبدأ فيه الحرب حيث واصلت الصين توغلاتها في المجال الجوي الياباني وكذلك استفزازاتها في المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام، مما يزيد من احتمال وقوع حادث يثير الحرب.

وعلاوة على ذلك، لا تزال التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مرتفعة، ففي حال اندلع القتال في شبه الجزيرة الكورية، فقد ترسل الولايات المتحدة تعزيزات هناك، مما يجعل بكين ترى في ذلك فرصة "لتصفية الحسابات" في نقاط أخرى.

وشدد المقال على أنه إذا اندلعت الحرب في أي من هذه الأماكن، فقد تؤدي إلى جر الصين والولايات المتحدة إلى صراع مسلح مباشر مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك، فمن غير المرجح أن ينتهي بسرعة. وأردف " قد تتمكن الصين من تحقيق غزو سريع لتايوان قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من الرد على ذلك أو إيقافه من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن هذه النتائج ليست مضمونة."