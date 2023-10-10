عباس يطالب بتدخل أممي لمنع "كارثة إنسانية" في غزة

وأشارت الوكالة إلى اتصال هاتفي جرى بين عباس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد فيه عباس على "أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية" لأهل قطاع غزة، مؤكدا "ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

من جهته، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.