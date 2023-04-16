للأسبوع الخامس عشر.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي

تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، مساء السبت، للأسبوع الخامس عشر على التوالي؛ للاحتجاج على الإصلاح القضائي الذي تريد تطبيقه حكومة بنيامين نتنياهو ويعتبره المحتجون مناهضا للديمقراطية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا الديمقراطية" ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية، بينما أشعل بعضهم قنابل دخان.

وخرجت تظاهرات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى أبرزها حيفا والقدس، وكذلك في موديعين أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.

ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في أوائل كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنصّ وبالحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر، وهي من بين أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأعلنت الحكومة في 27 آذار/مارس "تجميد" تنفيذ الإصلاح لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم.