في لقاء مع زيلينسكي.. سوناك يؤكد دعم بريطانيا لأوكرانيا

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو، السبت، يصور اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا بالنسبة لبلدينا والأمن العالمي"، بحسب وكالة "رويترز".

من جهته، قال سوناك، الذي وصل السبت في زيارة مفاجئة لكييف، إن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا "حتى تحقق السلام".

وقال مع زيلينسكي: "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف إلى جانبكم حتى تحقق أوكرانيا السلام والأمن اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما".

والثلاثاء الماضي، خاطب زيلينسكي قادة مجموعة العشرين خلال الجلسة الافتتاحية لقمتهم المنعقدة في بالي عبر الفيديو، قائلا إن الوقت حان لإنهاء "الحرب المدمرة" التي تشنها روسيا.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو: "أنا مقتنع أنه حان الوقت الآن الذي يجب والذي يمكن فيه وقف الحرب الروسية المدمرة"، مضيفًا: "هذا سينقذ آلاف الأرواح".

وألقى زيلينسكي كلمته باللغة الأوكرانية مرتديًا ملابسه الخضراء العسكرية المعهودة، ومن بين الزعماء الذين استمعوا له الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن.