أمريكا تبرم عقودًا بأكثر من نصف مليار دولار لشراء قذائف لأوكرانيا

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أنّها تتوقّع أن تتسلّم أولى هذه الطلبيات اعتباراً من آذار/مارس.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن نفاد مخزونات الأسلحة والذخيرة في الدول الغربية، وفي مقدّمها الولايات المتّحدة، بعدما اضطرت العام الماضي لسحب كميات ضخمة من المخزونات المخصّصة لقواتها بهدف مساعدة كييف في التصدّي للغزو الروسي.

والعقود التي أبرمها البنتاغون تنتهج سياسة مختلفة تضمن عدم المساس بمخزونات الجيش الأمريكي، إذ إنّ الأسلحة والذخيرة المخصّصة لأوكرانيا سيتمّ إنتاجها مباشرة لهذا البلد على أن تدفع الفاتورة الولايات المتّحدة.